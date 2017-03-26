6歲女童迷途 警協助讓母女團圓

警方協助6歲女童與母親團圓。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局錦和派出所警員陳威駿、黃威靈，25日下午3時許，擔任交整勤務，接獲中和國民運動中心服務台人員通知，在中心內服務台疑似有迷失孩童。

警方得知消息，立刻前往運動中心內尋找該女童母親。經員警通知同事幫忙搜尋資料，恰巧女童母親盧小姐在派出所內報案，即刻通知她前來運動中心將宋姓女童接回。

兩名員警發現該名孩童年約6歲，在服務台嚎啕大哭，熱血的兩人立刻展開了協助孩童尋找家人的任務。中和運動中心佔地廣闊，陳、黃員警兩人牽著這位在尋找家人的小妹妹在運動公園內逐一的向每位民眾詢問。

最後在熱心的兩名員警協助下終於達成任務，協助找尋到女孩的母親。女童母親向員警表示，女兒常常看到新奇東西就跑掉，喜歡四處東探西跑，讓她非常擔心，感謝兩名熱心的員警幫忙。

(中時)