他這樣教流浪犬 大家搶著要認養

民間團體近幾年來推廣用認養代替購買。讓流浪犬認養率達98%的台東縣政府動物防疫所所長吳子和分享撇步說，教狗狗會聽指令趴、坐，可愛又親近人，真的能讓人「搶著要」。

「零撲殺」今年2月上旬上路。農委會統計，台灣最高1年曾撲殺達10萬隻，在國人動保意識抬頭下，加上政府及民間共同努力，10年間（民國96年至105年）全國公立動物收容處所認領養率已由13.45%上升至74.86%，增加4倍以上；收容動物撲殺率由74.57%降至12.38%，減少近3倍。

要零撲殺，提高認養率很重要。但台灣認養率一級棒的，卻是資源相對少的台東縣，吳子和開心地說，「達98%多！」

身為獸醫師的吳子和，不只帶著獸醫師團隊走出防疫所，跟村民傳遞認養流浪犬，可作為工作犬幫忙看家，認養前並確實做到結紮等作業，提高民眾的認養動機。吳子和說，他還帶著團隊一起學習一件事，讓台東民眾把流浪犬認養回去，當寵物般疼，減少棄養動機。

吳子和指出，這件事就是，他跟幾個同事一起跟大仁科技大學寵物美容學位學程的專任副教授祁偉廉學習如何教導流浪犬學會坐、趴，牠們可愛、親近人的模樣，自然提高了認養率，並讓前往認養的人「搶著要」。

他舉例，他曾教過一隻才3、4個月大的褐、白兩色毛的小狗，用食物引誘牠走步、坐下、趴下；當牠做對時，就給牠食物獎勵牠，牠只花3天時間就學會了，讓他差點就捨不得給別人認養，想自己認養回家。

他還舉例，所內也留下了一隻10幾歲的老牧羊犬，也會聽指令坐下、趴下，當有學校帶學生到所內進行生命教育戶外教學時，老牧羊犬就扮演了重要的角色。

吳子和相信，透過讓人跟流浪犬快樂互動的情境教育，會為動物保護、生命教育一步步扎下根基，讓零撲殺落實，人跟動物之間的關係也會轉化成美好的生命伴侶關係。他自己也是見證人，他說，「我每天做這樣的工作，快樂無比！」

他還要把相關工作內容拍成影片，提供學校傳授生命教育學課程時使用。1060326

(中央社)