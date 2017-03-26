東方美人出自人瑞手藝 鋼琴大師青睞

新北市製茶師李葉煙全種茶、自製東方美人茶70多年，堅持不噴灑農藥。製作的高品質茶，獲得鋼琴大師邁可森青睞。一身功夫的人瑞製茶師傅，將在清明節過後，展現畢生功力。

新北市立圖書館石碇分館主任楊俊生，今天帶領「大家來說生命故事」樂齡讀書會、華梵大學師生成員，拜訪「煙伯」與其晚輩，希望他的精彩故事與好手藝可以承傳。

煙伯從小耳濡目染，在製茶父親的調教下，包括茶葉採摘回來後，曝曬、殺菁、手工煎炒、揉捻、發酵、烘焙、分裝等，一手包辦，掌握日光萎凋的溫度、翻浪茶菁的次數，都很堅持，日治時就擁有一手製茶好功夫，他說「我20多歲製茶到現在。」

地方上以擁有「國寶級製茶師」為榮，對於自種、自製的東方美人茶，茶味甘醇、溫潤，守住家鄉山水的「煙伯」很自豪，侃侃而談、自信的說，「比起坪林的茶，石碇的更好。」

面對楊俊生豎起拇指稱讚，煙伯又謙虛說，「強中更有強中手，每一個人手藝不同啦。」

「煙伯」的小女兒葉玉蘭、孫女婿郭宏治今天都回鄉陪伴長輩。李葉煙全還是一壺東方美人茶不離手，他說，要不是孫女婿告知，他不知道自己的手工製作茶，如此受歡迎。

郭宏治透露，以「大黃蜂的飛行」驚豔全球的鋼琴玩家邁可森（Maksim Mrvica），去年來台舉行鋼琴獨奏會時，就特別以「煙伯」的東方美人茶當成伴手禮。

葉玉蘭說，父親堅持不灑農藥，四代子孫有60多人，平常製茶當成老人家的運動，樂在其中。今年4月初的春茶，兒女及孫女婿會回鄉幫採茶，家族感情好，向心力凝聚。煙伯將親自炒茶，展現百歲人瑞製茶師的功夫。

石碇圖書分館主任楊俊生表示，對有機會見證人瑞製茶師展現手藝與傳授秘訣，充滿期待，也希望華梵學子可以向大師，學習人文素養與自信又謙虛的生命態度。1060326

(中央社)