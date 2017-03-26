港特首選舉 學者：林鄭月娥難有蜜月期
香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，前政務司司長林鄭月娥是香港主權轉移後，首位民望低於對手而當選的行政長官（特首），這將令其管治難有蜜月期。
這位立場接近泛民主派的學者說，沒有誘因會令泛民主派對林鄭月娥「放下對著幹」的立場，泛民只會對抗到底。
中大政治與行政學系副教授馬嶽也說，林鄭月娥的民望一度落後另一位候選人曾俊華2至3成，相信人們會記得林鄭月娥是低民望的特首。
他說，林鄭月娥是在北京中央大力支持下才當選的特首，這會令她日後施政有相當大的困擾。
立法會前主席曾鈺成指出，若林鄭月娥真心願意和不同背景人士合作，相信一定有各方面的人才願意協助她施政。
曾鈺成說，選舉過後，大家都應該有更好的基礎去建立一個合作關係，希望很快就可以見到林鄭月娥凝聚社會共識。
曾俊華也表示，他坦然接受選舉結果，並讚揚林鄭月娥勤力和能幹，希望外界給她機會，協助她履行特首職務。
不過，在記者會上，曾俊華也諷刺選舉制度對他不公。他以球賽比喻，認為自己的球隊表現很好，又有球迷支持，又進球，最終還輸了。
但他呼籲民眾不要把輸贏看得太重，要為香港和解努力。1060326
(中央社)
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