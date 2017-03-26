高雄市首選畜禽品推廣 履歷驗證豬現場烤來吃

有高通通的地方就有歡樂，展現魅力，掀起活動高潮。（農業局提供）

高雄市農業局宣導安全的畜禽品消費觀念，26日在高雄物產館舉辦活動，推廣高雄首選雞豬等畜禽品，請消費者安心選購農業局輔導的高雄在地產銷履歷的畜禽品。

這場推廣活動很另類，結合高雄首選「萬步雞」及「享樂雞」品牌理念，在高雄農產代言吉祥物高通通敲鑼下，參與民眾一起運動踏步甩動四肢，計數達標前3名，領到由產銷履歷享樂雞烤成的香噴噴「享樂桶子雞」及品牌「萬步雞」。

人氣夯的高通通還當起小老師，邀民眾參加「繽紛巧克喜哈蛋DIY」課程，輕鬆趣味好吃又好玩，在DIY體驗中認識在地品牌畜禽品及安全食用觀念。

現場還「火夯大豬」現烤大全豬，豬隻來自農業局輔導通過履歷驗證的仁允牧場，仁允牧場為產銷一貫化經營有直營的吹冷氣豬肉舖，再由那瑪夏的原住民師傅熟練的燒烤技術，美味無法抵擋的烤豬料理，民眾有吃又有獎品鬧熱歡愉氣氛，宛若畜產嘉年華會。

農業局長蔡復進也到場與民眾同樂，並宣導畜禽肉品要煮熟食用才安全，呼籲購買畜禽肉品，務必認明農委會「防檢局屠宰衛生合格」標誌才有保障。

(中時)