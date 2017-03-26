陳菊：感謝蔡總統支持高雄建設、產業轉型

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高雄市陳菊26日參加在總統官邸舉行的縣市首長餐敘，席間，陳菊感謝蔡英文總統對高雄建設的支持，讓高雄有機會產業轉型，揮別過去重工業汙染的宿命。

高雄市新聞局轉述餐敘場景，陳菊感謝總統對於高雄捷運黃線、興達港海洋科技產業專區，與新灣區體感科技園區等建設的支持，讓高雄有機會產業轉型，揮別過去重工業汙染的宿命。

同時，陳菊也向蔡總統報告，高雄非常歡迎台積電來投資，高市府在環保、水汙染、空汙排放等各方面，已積極做好相關準備。

(中時)