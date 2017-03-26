UVL》「阿非」陳莞婷畢業作 台師女排7連后

台師大女排完成7連霸。(林宋以情攝)

台師大女排完成7連霸。(林宋以情攝)

「阿非」陳莞婷披台師大女排戰袍最後一年，26日UVL大專排球聯賽決賽告別作勝利得來不易，面對正修科大強勢挑戰，鏖戰5局25比14、20比25、23比25、25比13、15比12，跨季82連勝之姿完成7連后霸業。

台師大女排完成7連霸。(林宋以情攝)

「賽前就告訴學妹這場會是硬仗，大家開心打球、放開打、相信隊友。」替球隊完成7連霸，隊長陳莞婷也終於放下肩上重擔，「釋放力保連勝、連后的壓力，我也算是和大家一起打下一個美好回憶。」

台師大開賽先下首局，正修隨後連趕兩局，反倒取得聽牌優勢，沒有退路的台師大，第4局掌握發球扳平戰局，將戰線拉進決勝局。台師大決勝局就取得4比0領先，調度人手不足的正修，王欣婷一度因抽筋退場治療，台師大最終艱辛5局封后。

台師大女排完成7連霸，教頭張恩崇興奮躍起。(林宋以情攝)

除了陳莞婷，此役同樣也是正修隊長溫憶慈和王欣婷的畢業作，與后冠擦肩，溫憶慈一度紅眼眶，「第2局就快抽筋，「但很想贏球，所以咬牙拚戰。可惜球隊總在第4局出現狀況，應該要拿下卻又讓比賽溜走，比賽結束時真的很想哭，但當時又抽筋，眼淚又縮回去了。」

落下遺憾淚水的王欣婷說，「不論結局好或不好，大家都盡力了，這次輸球就當學到一次經驗，希望學妹們要加油，未來面對比賽心態要調整好。」公開女一級季軍戰，北市大則以25比22、25比19、25比19力克中山大學，收下季軍。

(中時電子報)