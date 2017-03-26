侯怡君致歉人妖說 泣訴遭利菁羞辱情事

藝人侯怡君今天為先前扯進利菁與羅霈穎「紅鞋恩怨」，失言發表「人妖說」道歉；曾遭利菁公然羞辱情事，如今她也成言語霸凌者，對關心性別議題和跨性別者感到內疚。

民視戲劇「媽媽不見了」探討高齡長照和女性自覺議題，導演鄭文堂今天帶領演員楊貴媚、蔡振南、侯怡君、鍾欣凌、何豪傑等人出席淡水口碑場活動。

侯怡君日前扯進利菁與羅霈穎「紅鞋恩怨」，直指利菁不該用一雙鞋來炒新聞，脫口一句「人妖就是人妖」，惹來性別歧視風波。對此，她表示經過2天沈澱和自我檢討，要向關心性別議題和跨性別者道歉，間接無心傷害到他們感到內疚，強調一直以來很支持多元成家。

透露10年前上利菁節目，對方拿她緋聞男友蕭大陸開玩笑，指她與許純美「共事一夫」，講到心酸處侯怡君哽咽落淚，「永遠忘不了她語帶諷刺、訕笑的口吻表情和態度」，表示得忍受別人異樣眼光，花了很長時間才向父母親人解釋並非事實。

她坦言非清高的人，會學習放下，這次經驗讓她變成自己最討厭的言語霸凌者，對導演和劇組工作人員、演員致歉，拖累大家，模糊焦點真的很抱歉。

鄭文堂表示，該戲欲表達照顧者與被照顧者的心情，大部分戲劇探討被照顧者，想讓觀眾看戲後學會怎麼當一個合作的老人，讓照顧者不會太辛苦。1060326

(中央社)