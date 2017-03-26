貝克漢香港納中國 引爆陸港網友大戰

英國前足球金童貝克漢日前到香港與上海參加活動，他在Instagram上寫到「在中國很棒的48小時」，意外引來香港網友不滿留言表示，「中國是中國，香港是香港」，大陸網友則回擊這是港獨。

貝克漢（David Beckham）日前旋風訪問香港與上海，他並在個人Instagram上留言，說「Great 48 hours in China（在中國很棒的48小時）」，意外引發大陸與香港網友開戰，他的Instagram也慘被中文留言洗板。

環球網引述新加坡聯合早報報導指稱，這段貼文引發爭議後一個小時，貝克漢就立刻將貼文修改成「Great 48 hours in Shanghai and Hong Kong（在上海和香港很棒的48小時）」，希望能熄滅網友間的戰火。

報導指出，香港網友留言說，「這裡是香港，不是中國」、「中國是中國，香港是香港」；大陸網友則批評這是港獨，說「香港人再怎麼鬧，香港這塊地就屬於中國」。1060326

(中央社)