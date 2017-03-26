圖書館新趨勢 高苑科大創新多元體驗
走進高苑科技大學圖書館，立即感受到現代科技與人文美學之巧妙結合氛圍。高苑科技大學圖書館不僅設置科技體驗專區，更用心在多處設置情境學習專區，日本文化學苑日本山水庭園裝潢很特別，結合科技、藝文與美學的三合一創新圖書館，獨樹一格。
高苑科大圖書館內設置多元科技專區，讀者一進館即可以刷卡透過進館計次統計，精確紀錄進館次數及留館使用時間等資訊。
只要一支手機，即能控制館內燈光顏色；剛購入進館的60吋移動式大螢幕，提供讀者只要揮手，即能閱讀電子書；AR擴增實境體驗專區，可以讓梵谷的畫栩栩如生的動起來！
這些創舉都是由校內師生自行研發，透過手機app掃描，將展示畫作轉換為栩栩如生之3D動態影像。另外也有師生何作透過AR Code的轉換，把平面的建築物圖形在螢光幕上以立體的圖像顯示出來，讓讀者可以體驗轉動圖形體驗3D影像樂趣。
電子工程系教師兼任圖書館讀者服務組組長楊凱琳博士表示，圖書館持續創造新趨勢，不只提供43萬多冊的藏書，也鼓勵師生展示產學合作、科技研發或藝文創作成果，藉以激勵學生創新思維，提升學習品質。
今年圖書館更改善原本位於地下室過期刊物區空間，改建成立日本文化學苑，導入日本山水庭園元素，大坪數的日式空間展示日本茶道、和服、浴衣，用來舉辦日本茶道、花道、和菓子體驗等活動，又巧妙的連結藝文長廊展示藝術家藝文畫作，完善空間美學吸引人駐足留步。
圖書館長楊佩蓉說，圖書館積極營造舒適閱讀及研討環境，日本文化學苑提供師生舒適研討、研習空間。而咖啡書屋提供讀者在咖啡香中享受書香，才藝達人區提供學生表演舞台，藝文長廊提供讀者漫步欣賞藝文畫作，舒緩身心。
(中時)
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