靠獎學金讀完大學 林凱俞考上台大環工所榜首
高雄第一科大環境與安全衛生工程系林凱俞，出身單親家庭，家境清寒，但人窮志不窮，他大學4年靠獎學金、半工半讀完成學業，今年一口氣高分錄取4所國立大學研究所，名列台大環工所乙組榜首，他說，「以後會更努力，讓媽媽過好日子」。
林凱俞是大學重考生，就讀彰化高中時，學測拿下64級分，因一心只想進台清交，可是天不從人願，學測落榜一間都沒上，他坦言，當年太過於自負，影響心情，以致後來的指考也沒考好。
林凱俞說，從小在單親家庭長大，看媽媽一肩扛起房租、生活費、學費開銷，辛苦扶養他和姊姊，結果大學落榜，真的很自責。
沒想到重考那年遇到修改課綱，買不起新課本只能到處向人借，苦讀拚上高雄第一科大。
大學4年，林凱俞靠獎學金、半工半讀完成學業，為了考研究所還上補習班，媽媽也跟老闆預支薪水繳補習費，默默在背後支持他，成績放榜，一口氣錄取4所國立大學，名列台大環工所榜首，成為該系首位考取台大研究所的畢業生。
林凱俞說，查榜單時很緊張，一直搜尋不到自己的名字，後來才知道因保護個資，沒秀出完整姓名，確認上榜後，緊繃的情緒瞬間放鬆，眼淚奪眶而出。
直到最近，他也發現原來媽媽生了重病，為不影響他讀書，所以隱瞞沒說，還好病情已經獲得控制，他會更努力打拚回報，「以後家計都交給我來承擔」。
(中時)
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