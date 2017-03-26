柯文哲出訪大馬 拚觀光提新藥方

台北市長柯文哲今天抵達吉隆坡，展開為期8天7夜的東南亞鐵人行程。他說，促進觀光要多管齊下，如有更多大馬人到台灣升學，他們的親人、朋友也相繼會到台灣觀光。

柯文哲指出，大馬在台灣的留學生有1萬6000人，因此，促進觀光必須要多管齊下，讓更多的大馬人到台灣升學，他們的親人、朋友也會到台灣看看。

對於隨行媒體詢及是否藉此補足陸客減少缺口，柯文哲說，不論陸客有否減少，仍要增加其他來源的觀光客。

柯文哲說，到別人的國家總是要低調，各國有各國的內政問題，「我們是爭取最多朋友，不要去干擾別人」。1060326

(中央社)