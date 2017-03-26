馬祖北竿硬地馬拉松落幕 選手印象深刻
2017馬祖北竿硬地超級馬拉松圓滿落幕，大部分選手留下很難忘回憶；但也認為夠硬，平日沒在訓練是挑戰極限，跑一半無法完賽；對北竿賽道美麗風景，補給品提供很滿意。
2017馬祖北竿硬地超級馬拉松500多位選手（未含眷屬、親友）昨天大部份分從南、北竿搭機、船返台，部份25日下午賽程結束轉住南竿繼續南竿1日遊行程，下午搭機回家。
64歲的淡水路跑協會任克坤說，他是60歲以上的超全馬I組，跑了4圈5個多小時，總排名第10名，60歲I組的第1名。他說，都沒來過馬祖，很好的印象。
任克坤說，超全馬參賽86人，49人完賽，大家很厲害了。他同時說，跑一跑又結交好多好朋友，大家參團而來，吃住一塊，非常有意義。
55歲的許應亮昨天一早跟太太在山隴逛街說，這個馬拉松夠硬，他也跑完了，很有挑戰性。來自台中31歲陳建隆說，他跑25公里超半馬，風景很漂亮，補給很好，但是有2段坡度太陡，腿要夠有力，不然會爆掉。同行跑友說，北竿馬拉松很有特色，風景優於南竿，太漂亮了，但高坡度部份路線可以再設計，相信未來會是有特色馬拉松。1060326
(中央社)
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