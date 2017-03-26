北京限購再升級 個人不得購買在建商辦

央視財經報導，北京房市限購政策再升級！根據北京市剛公布的「關於進一步加強商業、辦公類專案管理的公告」中規定，未來商業、辦公類專案應當嚴格按照規劃用途開發、建設、銷售、使用，未經批准，不得擅自改變為居住等用途。且在建商辦項目僅限企事業單位、社會組織購買，個人不可購買。此外，商業銀行暫停對個人購買商辦類專案的個人購房貸款。

(工商)