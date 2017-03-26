陳德銘：大陸還是會繼續給台灣優惠
中國大陸海協會長陳德銘今天談到兩岸經貿合作議題時說，大陸單邊對台灣開放會面臨其他WTO成員的挑戰，如果兩岸是同一個國家就很簡單，不過大陸還是會繼續給台灣優惠。
陳德銘接著表示，大陸後續還會有更多對台灣的單邊開放，包括青年就業等。
博鰲亞洲論壇2017年年會的「兩岸企業家圓桌」分論壇今天登場，主題為「新形勢、新機遇、新合作─大陸擴大開放與兩岸經貿合作」，前副總統蕭萬長率領總計19名台灣企業家代表團成員與大陸共19名官員、企業家代表對談。
會議由兩岸共同市場基金會最高顧問錢復、中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘共同主持。多數台商在會上都期盼大陸能持續擴大對外開放、繼續加強兩岸經貿交流合作，不要受政治因素影響。
陳德銘結論指出，台灣希望大陸再開放一點，但大陸的難處是，「我們是還沒有和平統一的一個國家的兩個世貿成員」，任何一個世界貿易組織（WTO）成員給了一個成員優惠，就要給其他成員相同優惠。
他說，如果大陸只給台灣優惠就要向WTO備案，大陸單邊對台灣開放會遇到世界的一些挑戰，但如果兩岸是同一個國家就很簡單。
中國大陸國務院的國發（2017）5號文件「關於擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知」也成為會議的另一討論重點。
寶成國際集團副總經理羊曉東指出，國發5號文件授權地方政府自己頒布招商引資優惠，降低企業投資、營運成本，但5號文件的精神是否能具體落實到地方政府，部分台商還在觀察中，因台商有時會面臨地方的嚴厲整改要求。1060326
(中央社)
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