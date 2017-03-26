前鎮草地音樂會 11校學生打造優質音樂饗宴

「愛、前鎮─草地音樂會」吸引民眾冒雨聆聽。（教育局提供）

高雄市前鎮、小港區11校學生26日下午在前鎮國中廣場前草地，舉辦「愛、前鎮─草地音樂會」，雖然飄著毛毛細雨，絲毫不減損數百民眾興緻，席地而坐，聆聽這場高水準的音樂饗宴。

這場音樂會由前鎮國中號召主辦，前鎮高中、瑞祥高中、福誠高中、興仁國中、鎮昌國小、佛公國小、明正國小、仁愛國小與前鎮國小等10所前鎮區在地三級學校，再加上第11所鄰近前鎮的小港國中共同響應，自發的舉行這場盛大的戶外草地音樂會，讓11所學校與前鎮區民眾，首創以音樂進行交流。

今年榮獲全國舞蹈大賽優等獎的前鎮國中原民歌謠舞蹈團開場後，緊接著是具有傳承意味的仁愛國小、前鎮國中及前中校友組成的熱舞團隊等演出。

前鎮高中帶來30多人的管樂團演出，有木管、銅管樂器，前鎮高中校友領銜的「金讚銅管樂團」，又是另一種風貌；福誠高中則是管弦室內樂團以及小提琴獨奏，瑞祥高中吉他社結合木箱鼓的演出，是清新小品；小港國中蕭明佳老師指導「生命樹單簧管重奏團」成員來自高雄市各級音樂班，此次與前鎮區學子交流，收穫豐富；而明正國小的節奏樂隊以及前鎮國小的中國笛社團，都曾經是社區演出邀約的團隊。

高雄市教育局長范巽綠也親臨現場聆賞，讚美這是12年國民基本教育落實生活、具體實踐新課綱「自發、互動、共好」理念的最佳實例。

范巽綠表示，在前鎮國中廣場大草地舉行草地音樂會，除了前鎮國中校地超過6公頃，且環境優美；另高雄市立圖書館將極具現代美感的草衙分館，建在前鎮國中校園內，讓整個校區充滿知性氣息，非常適合辦理藝術人文活動。

前鎮區長袁德明說，音樂會展現將藝術文化推展於社區，區公所此次全力協助，尤其此次跨校性的交流，透過音樂，學校與社區間連結，讓居民走入校園聆賞音樂，是校園與社區共融共好的最佳展現。

前鎮國中校長梁華蓁說，音樂不應只是比賽，更要是一種生活的藝術、美感的存在，在學校舉辦一場免費的音樂會，學生能將學校的音樂課、社團課學習到欣賞美、展演美的能力，透過一個舞台呈現，學校與社區、學生與家長能輕鬆自在的交流，藝術人文將自然融入生活之中。

(中時)