五股街頭械鬥 2少年遭砍傷送醫

我要評比

今天下午6時許，新北市五股區成泰路二段麥當勞前發生青少年聚眾械鬥，過程中16歲劉姓少年大腿遭砍傷，另名16歲林姓少年則背、頭部各有2處刀傷，警消獲報到場將2人送醫，幸無生命危險，警方正調閱監視器畫面，循線傳喚雙方人馬到案說明，釐清衝突原因。

(中時)