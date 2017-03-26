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全國流行MV舞大賽 雨中熱力不減

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全國流行MV舞大賽 雨中熱力不減
台上比賽、台下參賽者也沒閒著，一位兒童組的參賽者在老師指導下加緊練習。（黃國峰攝）
全國流行MV舞大賽 雨中熱力不減
一位幼兒組的參賽者正努力演出，在旁的小參賽者在媽媽的呵護下候著，別看他們一 個個嬌小柔弱的被保護，待會上台，音樂一來，頓時大變身，一個個身手凌厲、勁力十足， 令人刮目相看。（黃國峰攝）
全國流行MV舞大賽 雨中熱力不減
雖然天公不作美，飄起又濕又冷的雨來，參賽著仍然熱力十足，有台下的參賽者 一手撐著傘，仍隨著台上的參賽音樂，跳起自己的舞步。（黃國峰攝）
全國流行MV舞大賽 雨中熱力不減

為讓更多流行MV舞蹈愛好者、愛跳舞的朋友們展現魅力舞姿，台灣舞蹈家協會TWDA，今日在廣三SOGO百貨前廣場舉行第七屆TWDA全國流行MV舞大賽，吸引上百組參賽者共襄盛舉。

雖然天公不作美，飄起又濕又冷的雨來，但100多組表演團體，仍不畏雨勢，脫下大衣上台賣力演出，台下參賽者及家長們，穿著大衣撐著傘，給予台上的參賽者最熱烈的歡呼聲，趕走一波波的寒意，更有在台下的參賽者，隨著台上的參賽音樂，跳起自己的舞步，台上台下都非常熱絡。

(中時)

關鍵字：流行MV舞大賽台灣舞蹈家協會
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