新華社：香港挑戰多 林鄭月娥任務艱鉅

香港前政務司司長林鄭月娥26日高票當選第五任香港特首，大路官媒新華社於26日晚發出評論文章指出，擺在林鄭月娥面前的任務十分艱鉅，香港正面臨著經濟轉型步伐緩慢、競爭能力不足等諸多挑戰，港獨逆行更嚴重衝擊社會穩定，成為香港發展的極大阻礙，未來五年，不僅要團結香港社會各界，建立和諧氛圍，還應集中精力發展經濟，打造新增長點，盡快實現經濟多元化，增強競爭力。

新華社文章指出，林鄭月娥26日正式當選香港特別行政區第五任行政長官人選。本著公開、公平、公正的原則，從選舉委員會選舉開始至行政長官選舉投票結束，香港特區第五任行政長官選舉嚴格按照香港基本法、全國人大常委會有關決定和香港特區的有關選舉法律進行，不僅展現了選舉的莊嚴，也凝聚了同力前行的社會共識。

文章強調，成功當選的林鄭月娥，完全符合中央關於香港特區行政長官人選的標準。她不僅具備愛國愛港、中央信任、有管治能力和港人擁護等基本素質，近40年的公務員生涯也培養了她對政府運作和具體政策的熟稔，其對工作的勤奮與用心更獲得一致稱讚。

文章指出，選舉的落幕，正意味著新征途的開始。如何在未來五年廣泛凝聚共識，全面準確貫徹“一國兩制”方針和基本法，在保證香港繁榮穩定的基礎上實現更好的發展，是香港社會的期盼所在，更是林鄭月娥和香港特區新一屆政府最為重要的歷史責任。

今年7月1日，香港就將迎來回歸祖國20週年的大日子，文章認為，一國兩制事業也將進入新的歷史階段。但在日益激烈的全球經濟競爭環境中，香港正面臨著經濟轉型步伐緩慢、競爭能力不足等諸多挑戰。此外，立法會內「拉布」亂像也對施政造成干擾，港獨逆行更嚴重衝擊社會穩定，成為香港發展的極大阻礙。

文章指出，擺在新任行政長官面前的任務十分艱鉅。未來五年，香港社會需要解決一系列事關發展的重要問題，不僅要團結香港社會各界，建立和諧氛圍，還應集中精力發展經濟，打造新增長點，盡快實現經濟多元化，增強競爭力，特別是要切實有效改善民生，解決市民大眾最為關心的實際問題。

文章最後提到，作為回歸祖國20週年之際上任的新班子，特區新一屆政府更有責任全面準確貫徹一國兩制方針和基本法，維護香港社會的繁榮穩定，確保一國兩制在香港的實踐不動搖、不走樣、不變形。也相信在這個歷史節點上，新任行政長官一定可以和香港市民同心協力，充分把握機遇，克服當前的困難和挑戰，保持香港社會和諧、政治穩定、經濟繁榮，一起迎向新的更加美好的未來。

(旺報)