劇中遭貴婦軍團霸凌 菅野美穗白眼上工

日本女星菅野美穗演出日劇「砂之塔」，戲中角色遭鄰居貴婦軍團霸凌，讓她拍攝初期，每天起床生不如死，語出驚人表示，「出門上工前，我內心其實都在翻白眼」。

菅野美穗與日本男星(土界)雅人結婚生子後，去年重返工作崗位，與同樣身為人母的松(山鳥)菜菜子演出日劇「砂之塔」。戲中與丈夫小孩搬進嚮往的高級住宅大樓，卻慘遭同棟貴婦媽媽們惡意欺侮，一舉一動更被住樓上的松(山鳥)菜菜子監控；意外重逢的青梅竹馬成為她精神唯一支柱，然而卻發生幼兒連續失蹤案，舉世譁然。

拍攝初期，菅野美穗自曝每天起床都生不如死，步出家門前內心狂翻白眼，好在對身分的轉換調適越來越上手。演出角色為孩子勇敢迎戰勢力龐大的貴婦軍團，她笑說，「如果是我，一定假裝肚子痛，然後火速帶全家人一起落跑，畢竟三十六計走為上策」。

菅野美穗1年多前喜獲麟兒，對母親一角感觸特別深，拍戲空檔格外疼愛戲中飾演其女兒的小童星，母愛大爆發。但戲外要兼顧好母親及演員兩種身分，還是不免讓初為人母的她有些手忙腳亂。

菅野美穗對目前人生格外感恩，直說隨著家中成員增加，幸福也與日俱增。有時工作必須長時間離開寶貝兒子，卻也因此對他的愛更深，希望兒子長大一點，能親眼看到她賣力工作的身影。1060326

(中央社)