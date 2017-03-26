玻璃棧道生意夯 北京不要「金雞母」
大陸近2年來，各地的玻璃棧道如雨後春筍般興起，估計全大陸目前共有250多條玻璃棧道，光是北京各景區就有十幾處，幾乎全都是各景點收入的「金雞母」。但北京市旅遊委主任宋宇已表示，在相關規範未實施前，要停止建設這類旅遊設施。
近年來，大陸景區打造的玻璃項目達數十個，2014年9月，河北白石山玻璃棧道對外開放。2015年7月，湖北省首條玻璃棧道在羅田縣天堂寨風景區建成。2016年，大陸的玻璃觀景設施更進入了拚難度、拚高度、拚驚險程度的「競賽」。先有世界最長、最高玻璃橋——張家界大峽谷玻璃橋，後有世界最大玻璃觀景台——平谷區石林峽景區鈦合金「飛碟」。
透明的步道將遊客的觀光視角從平面轉變成立體，遊客不但可以到普通橋梁、道路難以到達的位置觀看獨特景觀，更可以如飛人般凌空清晰俯瞰腳下懸崖峭壁，體驗心跳加快的刺激，將以往簡單而略顯平淡的觀光活動融入了動人心扉的刺激成分，有些地方甚至將此作為創建5A級景區的一張「王牌」。
在玻璃棧道崛起下，漸多景區為了創造噱頭，拚命尋找特色：你號稱最長，我就來個最寬；你要懸空，我就倚絕壁而建；你用汽車碾壓來證明安全，我就用大錘砸……最終掩蓋不了東施效顰的尷尬。
對景區來說，玻璃棧道既然能賺錢，沒有景區會放棄，但北京市反其道而行。北京市旅遊委主任宋宇今年2月就表示，新興旅遊項目不斷增多，但高空景點的政府監管主體責任目前尚未明確，監管還存在問題。如玻璃棧道、玻璃橋、玻璃景觀等平台，遊人趨之若鶩，卻存在一定的安全風險。在玻璃棧道等景區安全管理措施還出台前，相關企業要停止建設這類旅遊設施。
(旺報)
關鍵字：玻璃棧道
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