澳門特首賀函林鄭月娥 為一國兩制努力

澳門特首崔世安26日致函林鄭月娥，代表澳門特區政府，對林鄭月娥在香港特區第五任行政長官選舉中成功當選致以誠摯祝賀，期許未來攜手為一國兩制事業不斷向前發展共同努力。

新華社報導，崔世安在賀函中說，相信兩地政府必將在既有的良好合作基礎上，攜手進一步深化港澳之間的友好關係，進一步強化港澳合作成效，並在參與共建粵港澳大灣區的進程中，攜手並進，把握國家發展機遇，為兩地人民創造更加繁榮、穩定、幸福的未來，為一國兩制偉大事業不斷向前發展共同努力。

(旺報)