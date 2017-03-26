工商普查即將開跑 高雄市苓雅區踩街遊行宣導
「105年工業及服務業普查」即將於今年4月15日開跑，高雄市苓雅區普查所為推展普查工作，26日以踩街遊行方式宣導，由區長陳進德帶領該所人員到轄區著名的三多商圈及興中花卉街等熱鬧景點，進行工商普查宣導。
遊行路線從林森路與三多路口出發，沿著三多三路、中山路、興中路，再回到林森路，沿途一間一間拜訪周邊店家，也向街上民眾發送區公所自製的扇子、鑰匙圈及面紙等宣導品。
區長等工作人員更藉由掃街拜訪機會，到店家向業者說明正確的工商普查資訊及做法，近距離解答民眾疑慮，提升普查效率，達到推動工商普查之目的。
苓雅區長陳進德表示，近年來假冒公務機關詐騙猖獗，且普查會詢問營業額、人力、設備、收支及營運狀況，業者擔憂被詐騙或查稅，增加普查難度。
為解除民眾疑慮，普查資料係提供政府產業統計之基準，非調查財稅之用，且普查員皆已接受完善訓練，謹守「3不+2會」原則─不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺、會配戴普查員證、會親自遞送致受查單位函，請各界支持配合普查作業。
苓雅區普查家數多，名列高雄市前三名，商圈服務業眾多，此次工商普查為全面性派員訪查，訪問時間除上班時段外，普查員也會利用平日晚間及假日訪查，敬請受訪業者安心填報，各項普查資訊可至高雄市政府主計處網站瀏覽參閱，如有疑慮，可撥打電話至苓雅區普查所07-3322351轉2543或2538查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。