工商普查即將開跑，高雄市苓雅區踩街遊行宣導

高雄市苓雅區踩街遊行宣導工商普查。（苓雅區公所提供）

高雄市苓雅區踩街遊行宣導工商普查。（苓雅區公所提供）

高雄市苓雅區踩街遊行宣導工商普查，工作人員到店家宣導。（苓雅區公所提供）

「105年工業及服務業普查」即將於今年4月15日開跑，高雄市苓雅區普查所為推展普查工作，26日以踩街遊行方式宣導，由區長陳進德帶領該所人員到轄區著名的三多商圈及興中花卉街等熱鬧景點，進行工商普查宣導。

遊行路線從林森路與三多路口出發，沿著三多三路、中山路、興中路，再回到林森路，沿途一間一間拜訪周邊店家，也向街上民眾發送區公所自製的扇子、鑰匙圈及面紙等宣導品。

區長等工作人員更藉由掃街拜訪機會，到店家向業者說明正確的工商普查資訊及做法，近距離解答民眾疑慮，提升普查效率，達到推動工商普查之目的。

苓雅區長陳進德表示，近年來假冒公務機關詐騙猖獗，且普查會詢問營業額、人力、設備、收支及營運狀況，業者擔憂被詐騙或查稅，增加普查難度。

為解除民眾疑慮，普查資料係提供政府產業統計之基準，非調查財稅之用，且普查員皆已接受完善訓練，謹守「3不+2會」原則─不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺、會配戴普查員證、會親自遞送致受查單位函，請各界支持配合普查作業。

苓雅區普查家數多，名列高雄市前三名，商圈服務業眾多，此次工商普查為全面性派員訪查，訪問時間除上班時段外，普查員也會利用平日晚間及假日訪查，敬請受訪業者安心填報，各項普查資訊可至高雄市政府主計處網站瀏覽參閱，如有疑慮，可撥打電話至苓雅區普查所07-3322351轉2543或2538查詢。

(中時)