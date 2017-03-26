玻璃棧道景噴 陸學者：勿盲目跟風

玻璃棧道的旅遊體驗，讓景區遊客呈「井噴」式成長，帶來可觀的經濟收益，但遍地開花的玻璃棧道總是驚險不斷。學者認為，遍地開花容易導致產品雷同而失去新意，缺乏持久吸引力；景區投資建設此類項目也不必盲目跟風，應審時度勢，清晰把握功能定位。

玻璃棧道誕生於2007年的美國科羅拉多大峽谷U形觀光台。2014年，河北白石山玻璃棧道建成即「火」了起來，隨後開始在大陸各地被複製。2015年9月有網友爆料，才開通10多天的雲台山玻璃棧道破裂。2016年9月13日，52歲的遼寧撫順女子劉麗君在張家界天門山玻璃棧道被墜石擊中右腳。當地導遊說，天門山景區常有爆破施工，且自然風化，山體石頭鬆動，常有山石砸破棧道護欄和玻璃，每年都有人員傷亡，存在不小隱憂。

玻璃棧道每次發生安全事故，景區若不是草草回應了事，就是關閉幾天後重新營業。到底玻璃棧道安全嗎？是否存在質量問題？由何人監管、質檢？鋼化玻璃是否達標，設計有無缺陷？都需要透明公開的機制。

北京第二外國語學院旅遊研究院教授王富德表示，目前玻璃棧道安全檢測尚無國家標準，建設標準也只是戶外玻璃使用的強制標準，並不完全適合景區的步道和觀景平台。

國際旅遊投資協會總幹事王琪則認為，由於玻璃棧道能拉到更多遊客，在投資人急於收回投資的心理下，才出現了越來越多的玻璃棧道，但旅遊產品若想達到長期吸引遊客關注，僅依靠玻璃棧道這種新奇的體驗產品遠遠不夠，需要更多創新和文化的支持。

(旺報)