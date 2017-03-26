「地球一小時」廣州塔熄燈 民搶看星空
25日晚間，廣州市民積極參加「地球一小時」活動，大部分酒店、商場和餐廳都在活動期間熄燈，減少用電和碳排放。
包括凱德廣場•雲尚、太古匯、正佳廣場、天河城、樂峰廣場、太陽新天地等多個主要購物中心以及中國大酒店、喜來登酒店、花園酒店、希爾頓酒店等星級酒店，都在昨晚響應活動，熄燈一小時。
地標廣州塔也響應活動，熄燈1小時。今年也是廣州塔第7次參加「地球熄燈一小時」公益活動。平日色彩斑斕的廣州塔，昨夜也褪去「彩妝」，與同樣熄燈的西塔、中信廣場等高層建築，齊齊「素顏」掩藏在漆黑夜色中。
許多市民自發組織活動響應環保，助力廣州藍。昨日19點30分，仁威廟廣場舉行了主題為「藍色WE來」的「地球熄燈一小時」科普活動。眾多市民聞訊前來，參加科普活動。今年的科普活動豐富多彩，廣州市氣象局秘書長在現場解答市民提出有關氣候與環境生態的問題。
氣象應急車也與市民來了個「零距離」接觸。主辦方在廣場上架設了4台天文望遠鏡，雖然因為天氣原因，無法觀測到星星，但市民們仍然熱情不減，「雖然看不到星星，但體驗一下天文望遠鏡的感覺也不錯。」
(旺報)
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