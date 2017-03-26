廣州逾10萬長者做義工 平均68歲

廣州老人樂做義工，超過10萬名「長者義工」活躍於廣州各個社區，他們時間充裕、穩定性強，已經成為廣州市義工服務的中堅力量。25日，廣州義工聯聯合香港鄰舍輔導會開展「流金歲月，‘義’起同行」廣州市長者義工發展研討會，並發佈《廣州市長者義工發展狀況調查報告》（2017）。調查顯示，受訪的廣州長者義工平均年齡為68.3歲，去年人均參加義工服務13.26次。

共有1591名長者義工參加本次調查，受訪者平均年齡為68.3歲，年齡最小的為60歲，年齡最大的為83歲。有20.6%的受訪者表示首次參加義工服務的時間在5年前，有32.7%的受訪者表示首次參加義工服務的時間在兩年前。調查顯示，2016年全年，廣州長者平均參加義工服務的次數是13.26次。有34.9%的受訪者表示一般每月參加一次義工活動，有24.7%的受訪者表示每週參加一次義工活動，長者義工參加義工服務的頻率較高。

雖然老人從工作崗位上退下來了，但他們的專業知識還能繼續服務社會。調查顯示，長者義工中的“專才”尚未完全發揮作用，僅有10.9%的受訪者表示自己的專業知識在義工活動中完全用上了，有39.8%的受訪者表示完全沒用上，還有49.3%的受訪者表示部分用上。

(旺報)