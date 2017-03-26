日關東地方山區可能降大雪

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日本氣象廳表示，受到上空寒氣及低氣壓分佈的影響，關東地方到明天為止，山區可能下大雪。

氣象廳表示，受到南方海上低氣壓的影響，關東地區下雨，北部山區等地下雪。今天傍晚5時（台灣時間4時），櫪木縣的奧日光積雪約8公分。

關東地方到明天為止，山區等將下雪，甚至是下大雪。日本氣象廳預測，到明天傍晚為止，降雪量較多處，關東地方北部山區約30公分、神奈川縣西部的山區約15公分、北部的平地約5公分。不過，東京23區積雪的可能性低。

日本氣象廳呼籲民眾要嚴防積雪、路面凍結等對交通所造成的影響。1060326

(中央社)