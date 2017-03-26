趙天麟舉辦音樂會 吹起藝文運動經濟號角

立委趙天麟舉辦「藝起新經濟」音樂會。（趙天麟辦公室提供）

立委趙天麟在凹仔底舉辦「藝起新經濟」音樂會，邀請無雙樂團與打狗亂歌團現場演唱一起拼經濟，雖然初春的高雄夜晚乍暖還寒，仍吸引不少無雙的粉絲到場守候補捉鏡頭。讓市民朋友渡過一個難忘的愉悅週末夜晚。

「藝起」新經濟的第一場晚會25日登場，趙天麟邀請到兩個國際級的藝文團體，女子國樂天團「無雙樂團」與金曲歌王嚴詠能的「打狗亂歌團」，吸引許多粉絲從下午多就守候在現場觀賞事前的排練，並爭相拿起相機補捉鏡頭，趙天麟偕同家人闔家一起欣賞演出。

趙天麟表示，巡迴二十幾國表演的「無雙樂團」，在他擔任「台灣與泰國國會議員友好協會」理事長到泰國宣慰僑胞時，見識到了「無雙樂團」的精彩表演，就特別邀請她們到高雄來表演給市民朋友欣賞。另外相識二十幾年的金曲歌王嚴詠能與打狗亂歌團，更是從高雄出發，走向世界舞台，發光發熱的代表人物。

趙天麟說，高雄從工業城市到宜居城市，現在要迎接下一個二十年，我們要招商引資，高雄要邁向繁榮。文化，是一個城市繁榮的象徵，天麟希望用「藝起新經濟」，讓高雄能夠因為藝術而繁榮，因為文化更國際化。

(中時)