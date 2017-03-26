中信主場首戰 觀眾近5年首未破萬
中信兄弟26日在台中洲際主場迎戰統一獅，但這場本季主場首戰不知是否受到賽前下雨影響，滿場2萬人觀眾席坐不到一半，單場觀眾人數9659，近5年主場開幕戰首度觀眾人數未破萬。
中信兄信過去4年主場開幕戰進場觀眾都超過1萬人，2013年在新莊球場12500人，2014年在薪莊球場10188人，2015年在洲際球場10068人，2016年在新莊球場10366人。
今年在洲際主場首戰預售票只賣出4千多張，比賽剛開打時觀眾席約只坐3分之一滿，還好後來人群慢慢進來，可是結算當日觀眾人數還是沒破萬，只有9659人。
(中時電子報)
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