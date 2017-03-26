謝俊得出席拉古納國際藝術獎頒獎典禮
第11屆拉古納國際藝術獎（ArteLaguna Prize）於當地時間25日晚在威尼斯舉行，台灣藝術大學和臺北科技大學作品雙雙入圍虛擬與數位藝術項目。
台灣入圍作品分別是國立台灣藝大多媒體動畫藝術學系教授林珮淳所主持的數位藝術實驗室團隊的互動裝置作品「共譜Notations」，以及國立臺北科大互動設計系教授李家祥指導團隊的作品「拓栽子 Plant Plan」。
上述作品歷經全球徵件共兩個階段的作品評選，同項目全球僅5名藝術家入圍，包括歐美、俄羅斯、日本等國家，本年為首次台灣2支藝術團隊入圍，相當難得。
駐義大利副代表謝俊得夫婦應邀前往威尼斯出席頒獎典禮並為來自台灣的參賽團隊加油打氣，感謝他們不遠千里前來義大利為國際文化交流貢獻己力，為國爭光。
拉古納國際藝術獎由義大利文化協會MoCA（現代及當代藝術團體）與拉古納藝術工作室聯合舉辦，旨在促進並宣揚當代藝術。
比賽項目計有繪畫、雕塑、錄影藝術、攝影藝術、表演虛擬數位藝術及景觀藝術等大項。本年計有來自全世界41個國家125件作品參賽，每項目第一名可獲得7000歐元獎金。
拉古納國際藝術獎結果揭曉，台灣入圍2參賽團隊雖未獲獎，不過創辦人Beatrice Susa及策展人Igor Zanti於頒獎後晚宴與謝俊得晤談中表示，對台灣團隊的表現高度讚賞，盼未來加強交流合作，並感謝台北國際藝術村的支持。
謝俊得則勉勵台團隊再接再厲，明年繼續爭取佳績。
相關入圍作品將於3月26日至4月9日在威尼斯Nappedell'Arsenale an TIM Future Centre展覽館展出。1060326
(中央社)
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