曼谷新娘路跑 準新人為大獎穿婚紗衝刺
約有250對準新郎和新娘今天穿上白紗和西裝，在泰國首都曼谷一處公園參加一年一度的新娘路跑，盼能抱回價值2萬8000美元（約新台幣86萬元）大獎。
路透社和「海灣新聞報」（Gulf News）報導，29歲的席拉妲（Sirada Thamwanna）說，與27歲的未婚夫贏得這場4公里路跑後，已筋疲力盡。
穿著白紗禮服和黑色慢跑鞋的席拉妲越過終點線後說：「我剛告訴新郎想放棄比賽，我再也跑不動了。」
她說：「他為我打氣，說我們只剩下一小段路。」
兩人贏得的結婚禮物包括一套新娘白紗和一套新郎西裝、婚禮樂團、在泰國度假勝地普吉島（Phuket Island）度蜜月和馬爾地夫之旅。
NTD.TV網站報導，席拉妲和未婚夫原本煩惱如何才能舉辦心目中理想的婚禮。贏得這場路跑後，席拉妲鬆了口氣。
她說：「我們計畫無論如何都要結婚，卻還有許多事情還沒到位。但多虧了這場活動，它來得真剛好。」（譯者：中央社劉文瑜）1060326
(中央社)
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