9棒小花李宗賢開轟 富邦開季2連勝
新東家、新時代，富邦悍將今晚由勝利女神范瑋琪開球，薪水一哥林益全開局打點、9棒「小花」李宗賢陽春砲，以2比1擊敗Lamigo桃猿，開季2連勝。
繼開幕戰8比5擊敗中信兄弟，富邦悍將今晚繼續在新莊迎戰Lamigo桃猿。歌手范瑋琪、富邦金控董事長蔡明興與球星林哲瑄參與開球儀式。
一開賽富邦就來下馬威，張建銘二壘安打，昨天打下隊史首分打點的林益全今天又有打點建功，安打送回張建銘，悍將隊1比0領先桃猿隊。
Lamigo桃猿本季也有新形象，今天是穿了6年的深色客場球衣的最後一戰，在0比1落後的情況下，4局林泓育、朱育賢先後安打，趁著悍將投手神盾（Chris Seddon）暴投，跑回第1分。
22歲的新秀李宗賢去年下半季加入義大犀牛隊，是最終奪冠的關鍵拼圖，今天晚上也在第5局下半敲出關鍵陽春砲，悍將2比1領先到終場。1060326
(中央社)
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