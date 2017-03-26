北韓軍方稱 將先發制人粉碎美韓斬首圖謀
北韓人民軍總參謀部發言人26日表示，將以北韓式特種作戰徹底粉碎美韓聯合演練的斬首行動圖謀。
朝中社當天援引人民軍總參謀部發言人的話報導說，朝鮮半島正面臨嚴重的戰爭威脅。美韓在聯合軍演中投入了卡爾·文森號核動力航母、B-1B戰略轟炸機等戰略裝備，尤其是強化了以優先除去北韓領導中樞，破壞北韓核、火箭基地等主要戰略對象為行動目標的特種作戰行動，使半島事態更加嚴峻。
發言人表示，美韓本次特種作戰演練所動員的力量和手段是史無前例的，出動了多支精銳特種部隊，兵力投入也遠超去年。
發言人警告說，美韓特種作戰和先發制人圖謀逐漸清晰，北韓人民軍將以自己的特種作戰和先發制人作戰無情粉碎美韓一切陰謀，北韓人民軍可於任何時間、在事先不警告的情況下對其予以毀滅性打擊。
自1953年朝鮮半島停戰以來，韓美每年都會舉行大規模聯合軍演，包括春季的「關鍵決斷」、「禿鷲」聯合軍演和夏季的「乙支自由衛士」演習。北韓對韓美聯合軍演表示強烈不滿，並一直視其為敵視北韓的威脅性舉動。
(旺報)
關鍵字：北韓
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