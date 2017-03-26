富邦開季二連勝 葉君璋說好運
富邦悍將今以2比1力克Lamigo桃猿，開季取得二連勝，總教練葉君璋說：「感覺是好運。」，守備方面大家表現不錯，希望能繼續維持。
富邦此役先發洋投神盾，主投6局被擊出6支安打，投出5次三振，僅失1分，葉總指出，神盾從熱身賽開始，感覺每一場都有在進步，畢竟他去年球季結束後，有一大段時間沒有實戰，感覺比較生疏，不過這場看來球速與控球都有提升，對球隊來說是好事情。
今轟出致勝陽春炮的李宗賢，不僅打擊出色，守備方面也展現能力，葉總表示，李宗賢不管守備還是打擊方面都很好，真的是一位好選手。
昨役靠著林威廷的滿貫炮拉開比分，今再由李宗賢轟出致勝陽春炮，後段棒次展現火力，葉總回應，從去年球季到現在，球隊後段棒次的確扮演非常好的進攻角色，希望能夠繼續保持，也期待前段棒次也能夠順勢一起發揮。
(中時電子報)
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