山東辱母殺人案 中國大陸最高人民檢察院介入
山東省聊城市于歡故意傷害案，即辱母殺人案，引起上億網友關注。最高人民檢察院對此高度重視，已派員赴山東閱卷並聽取山東省檢察機關彙報，正在對案件事實、證據進行全面審查。
最高檢26日說，對於于歡的行為是屬於正當防衛、防衛過當還是故意傷害，將依法予以審查認定；對媒體反映的員警在此案執法過程中存在失職瀆職行為，將依法調查處理。
根據法律和人民檢察院刑事訴訟規則的規定，最高人民檢察院領導地方各級人民檢察院和專門檢察院的工作，上級人民檢察院領導下級人民檢察院的工作。上級人民檢察院對下級人民檢察院的決定，有權予以撤銷或變更；發現下級人民檢察院辦理的案件有錯誤的，有權指令下級人民檢察院予以糾正。
(旺報)
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