不只A咖男星劈4女 吳宗憲爆「女生也交了兩三個」

吳宗憲日前爆某一線男星劈腿4女。（圖／中時資料照）

吳宗憲日前在陸綜《飯飯男友》爆料有位一線男星同時劈腿4女，其中一位就是吳宗憲的好友，引來眾人瘋狂猜測該男是誰，而今（26日）他被問到此事，雖說不能透露對方的身份，但還另外補充其實他的那位好友也有問題。

吳宗憲日前大爆某位電影、電視劇雙棲的A咖男星，曾對他好友表明不能公開戀情，「公開等於分手」，但隨後男生就被拍到跟其他人約會的畫面，且還是同時和4女交往，渣男行徑引大家相當好奇。而據《ETtoday》報導，吳宗憲今錄《小明星大跟班》時受訪，透露該男是三個字，曾經紅過，目前還好，並加碼說被劈腿的那位好友也不含糊，「她也交了兩三個」，稱這是一種連鎖反應。

(中時電子報)