德國西部小邦選舉 梅克爾面臨大考驗

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德國西部小邦薩蘭邦今天舉行地方選舉，總理梅克爾所屬保守派政黨可能爆冷吃敗仗，破壞她在9月全國大選贏得第4任期的希望。

路透社報導，薩蘭邦（Saarland）的選舉是9月24日聯邦大選前3場地方選舉的第一場，各政黨要在接下來的全國大選爭取勝利，這場選舉關係重大，可能藉此機會拉抬氣勢，但也可能失利受挫。

這也是中間偏左社會民主黨（SPD）選出新黨魁舒爾茲（Martin Schulz）後的第一場選舉測試。舒爾茲助社民黨重振聲勢，他承諾解決社會不公問題，獲已厭煩梅克爾（Angela Merkel）的許多選民迴響。

梅克爾23日在德國靠近法國和盧森堡邊界的聖文德爾（Sankt Wendel）參加造勢大會時，以不尋常的激昂態度說：「這次每張選票都很重要。」

投票自上午8時起（台北時間下午2時）到下午6時（台北時間27日零時），接著便會公布出口民調。

薩蘭邦如同聯邦政府，目前由梅克爾的基督教民主黨（CDU）和社民黨進行「大聯盟」執政。民調顯示，這次邦選舉後可能出現「紅-紅-綠」左傾聯盟，也就是社民黨與極左的左派黨（Linke）和綠黨聯合執政；如果綠黨沒贏得足夠選票，甚至可能出現「紅-紅」聯盟的情況。

英國廣播公司（BBC）報導，梅克爾希望贏得第4個總理任期，但近來民調顯示，這種結果可能性低於過去。（譯者：中央社羅苑韶）1060326

(中央社)