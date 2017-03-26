攻守都表現出色 李宗賢：總冠軍賽讓自己成長

李宗賢不管在打擊還是守備方面，都展現實力。(周鎮宇攝)

富邦悍將內野手李宗賢，今天不僅在第5局轟出致勝陽春炮，6局上也靠著精彩的夾殺守備，讓球隊化解得點圈危機，賽後獲得單場MVP。

李宗賢去年季中選秀加盟中職，就在總冠軍賽扮演重要角色，成為去年球隊奪冠的致勝功臣之一，今年第二場比賽就靠著致勝陽春炮率隊贏球，他指出，教練就是要自己展現優點，自己也有做些調整，並確實擊球，希望接下來也能夠繼續跑持這樣的打擊模式。

在守備方面，一直是李宗賢的長處，今再6局上二三壘有人，富邦也靠著李宗賢的精彩接球，加上臨危不亂夾殺三壘跑者，化解失分危機，李宗賢回應，感覺守備比較重要，畢竟當時球隊僅領先1分，所以自己也更加專注在守備上，想盡辦法避免球隊失分。

經過去年總冠軍的洗禮，李宗賢坦言，自己感覺心態上更加成熟，去年球季剛加盟時，感覺還是個小球員，不過經過總冠軍的經驗成長，真的感覺進步很多，也希望能夠維持下去。

(中時電子報)