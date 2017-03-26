林毅夫：2030中國大陸將成世界第一大經濟體

正在大陸海南省博鼇鎮舉行的博鼇亞洲論壇2017年年會上，生自台灣但年輕時即前往大陸的經濟學家林毅夫26日表示：到2030年中國將成世界第一大經濟體；對中國經濟仍然要有信心；中美合作「形勢比人強」。

2016年大陸經濟同比增長6.7%，在世界範圍內處於中高水準。在林毅夫看來，如果未來幾年能保持類似增速，大陸經濟規模2030年將居世界第一。「世界經濟中心轉移到中國不可避免，經濟學研究中心轉移到中國不可避免」。

針對外界對中國經濟增長前景的擔憂，林毅夫認爲，中國經濟增速之所以放緩，除自身有需要完善之處外，也與國際經濟大環境有關。

他表示，目前世界經濟還沒有從金融危機中完全復甦，與中國處於同一發展階段的國家經濟增速也在放緩，幅度甚至比中國還大。以巴西爲例，2010年該國經濟增長7.5%，2015年同比縮水3.8%。在此情況下，對中國經濟「仍然要有信心」。

談及中美關係，林毅夫表示，兩國在諸多領域相互補充、相互依賴。對美國而言，無論是促進就業增長還是保持經濟繁榮，都需要和中國合作。「形勢比人強」，林毅夫說，中美應當加強合作，否則會兩敗俱傷。

(旺報)