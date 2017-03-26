女團f(x)華裔Amber不滿公司冷落
南韓媒體今天報導，女團f(x)華裔成員劉逸雲（Amber Josephine Liu）在個人SNS上再次發文，疑似對她所屬經紀公司SM娛樂的冷落待遇有所不滿。
南韓「亞洲經濟」今天報導，Amber在貼文中表示，「你們說沒有投資給我的時間，我每年都會有幾週閑在家裡。在過去5年時間裡，我嘗試寫歌、製作專輯、學做MV，甚至發表市場行銷計畫，但仍沒有獲得肯定。在這5年裡，每次都用同樣的答覆搪塞我，還認為我沒有準備充分。我還需要做什麼？」
據報導，對此，很多網友表示心疼，炮轟SM公司不能平衡好每個藝人的資源，並勸Amber合約期滿後換公司。還有粉絲前往SM官網留言，表示抗議。
f(x)在2015年結束「4 Walls」的宣傳活動後，成員們就一直進行個人活動。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。