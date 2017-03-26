女團f(x)華裔Amber不滿公司冷落

南韓媒體今天報導，女團f(x)華裔成員劉逸雲（Amber Josephine Liu）在個人SNS上再次發文，疑似對她所屬經紀公司SM娛樂的冷落待遇有所不滿。

南韓「亞洲經濟」今天報導，Amber在貼文中表示，「你們說沒有投資給我的時間，我每年都會有幾週閑在家裡。在過去5年時間裡，我嘗試寫歌、製作專輯、學做MV，甚至發表市場行銷計畫，但仍沒有獲得肯定。在這5年裡，每次都用同樣的答覆搪塞我，還認為我沒有準備充分。我還需要做什麼？」

據報導，對此，很多網友表示心疼，炮轟SM公司不能平衡好每個藝人的資源，並勸Amber合約期滿後換公司。還有粉絲前往SM官網留言，表示抗議。

f(x)在2015年結束「4 Walls」的宣傳活動後，成員們就一直進行個人活動。1060326

(中央社)