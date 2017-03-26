國土賤賣疑雲 逾6成日人不信安倍之詞

日本「共同社」最新民調顯示，有關大阪市學校法人「森友學園」以低價取得國有地建校的問題，首相安倍晉三否認他與妻子與此事有牽扯，但逾6成民眾對此表示「無法信服」。

針對森友學園以低價取得國有土地建小學一事，安倍和妻子安倍昭惠都否認有關說等情事。

對於安倍的說法，共同社於昨、今兩天實施全國電話民調顯示，62.6%的民眾表示「無法信服」、28.7%的民眾表示「可信服」。有52%的民眾認為國會應針對安倍昭惠進行聽證訊問。

此外，這項民調顯示，安倍內閣支持率為52.4%，比上次於本月11、12日實施的民調結果減少了3.3個百分點。不支持率為32.5%。

有關國有地賤價出售的問題，不認為日本政府做了充分說明的民眾多達82.5%。認為政府已做了充分說明的民眾僅占10.7%。

森友學園理事長籠池泰典在國會作證表示，收到來自安倍的100萬日圓（約新台幣28萬元）捐款，但安倍否認有此事。

這項民調顯示，對於安倍的說明，認為「無法理解」者占58.7%、表示「可理解」者占30.2%。

日本最大在野黨民進黨幹事長（相當於秘書長）野田佳彥今天對媒體表示，為了釐清森友學園以低價取得土地的真相，國會有必要針對安倍昭惠詢問證人。

野田認為，以現在的狀況就想讓事情落幕，納稅人無法接受，現在只是揭開序幕的階段。野田表示，籠池已到國會接受證人詢問，安倍昭惠也應到國會說明。

執政黨自民黨幹事長代理下村博文今天在電視政論節目表示，籠池建小學被發現有3種金額不同的契約，犯罪性強，因此被要求到國會接受詢問。國會只針對可能犯刑事罰的人進行證人詢問，安倍昭惠本來就沒犯罪，不需到國會接受詢問。1060326

(中央社)