「上空」床照網瘋傳 梁云菲PO照：這才是我的奶
臉書粉絲團「華語嘻哈老實說」，日前發文寫道「小編深夜收到訊息，某人自稱國光女神前男友，發了一張上空照過來」，今天凌晨更在臉書公開照片，對此被影射的藝人梁云菲則是相當火大，直接發文回擊「大家動動神奇小手指，去把這個社團殲滅囉」。
「華語嘻哈老實說」在粉絲專頁寫道「你們真的不相信有上空照?先來一個給你們試試水溫~人家本土國際籍橫跨嘻哈&潮流欸」，接著PO出一名女子手捧上圍嘴微張的照片，立刻引起網友熱議，但也有人提出質疑「很不專業娜王本尊身材tatoo及膚質比較好欸」。
對此梁云菲本人也親上火線回應，她表示「要用圖案釣網友，也找像一點的，抱歉我刺青很多，下次可能請你老師要記得塗水彩」，最後PO上一張相同姿勢的火辣照片，並嗆聲「欸，你這種騙人的版就收一收吧！我奶比較大，皮膚比較白，刺青也忘了學齁？真是太不專業，恭喜你釣到大魚來毀滅你的版」，霸氣回應被網友讚爆。
(中時電子報)
關鍵字：梁云菲
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