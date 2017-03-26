從興農到富邦 加油棒中赫見紫色綠色

富邦悍將加油陣中，也不乏出現義大與興農的加油道具。(周鎮宇攝)

富邦悍將去年接手義大犀牛，球團開季前兩戰，就開出好彩頭，取得二連勝，首戰滿場後，今也吸引5918人進場，一壘測的主場球迷也幾乎坐滿，許多老球迷也帶著義大與興農的加油道具，進場支持，形成富邦主色藍色加油群中的特殊景致。

開季前兩戰，富邦悍將選擇新莊棒球場舉行，算是正式踏入中職大家庭，兩戰也吸引許多觀眾入場看球，首戰票房加上商品收入，就預估進帳千萬。

許多球迷拿著義大與興農的加油道具，在一片藍色加油陣中添加色彩。(周鎮宇攝)

富邦悍將連兩戰，一壘測都聚滿許多球迷。(周鎮宇攝)

許多從興農時期一路支持到富邦的球迷也到場看球，他們說，因為球員幾乎都是同一群人，所以繼續進場加油，也相當期待富邦球團的經營，希望可以好好維持下去。

(中時電子報)