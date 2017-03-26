安徽女鎮長拍美照 為胡樂鎮代言

安徽寧國市胡樂鎮鎮長楊春麗拍攝唯美大片，為千年古鎮代言，引爆社交軟體微信的朋友圈。

楊春麗的容貌堪稱美女，外型亮麗，配上鐘靈毓秀的古鎮美景，瞬間讓很多人記住了胡樂鎮這個知名度並不廣的旅遊古鎮。楊春麗說，她做這些都是為了推廣胡樂古鎮，雖然遭遇了一些非議，但自己不會去管那些流言蜚語。

《安徽商報》報導，楊春麗這兩天的電話幾乎處於占線狀態，很難打通。一些朋友看到宣傳後，都想打給她，為她加油打氣。楊春麗對此都禮貌地回應謝謝，其實，她內心真心想要的讚賞，是朋友們對作為寫真照背景的古鎮美景的讚賞。這也是她選擇拍攝這組寫真照的原因。

(旺報)