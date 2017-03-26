年金改革　吳敦義：不能太狠、太辣、太霸道

國民黨主席參選人、前副總統吳敦義今（26日）上午前往新北市板橋區健華新城、大庭新村與黨員座談。（葉書宏攝）

國民黨主席參選人、前副總統吳敦義今（26）日上午前往新北市板橋區健華新城、大庭新村與黨員座談，除了暢談當選願景外，他強調，年金改革要做，但是不能太狠、太辣、太霸道，軍公教需要尊嚴。

吳敦義指出，重返執政要有四個要素，第一民進黨執政失去民心，第二國民黨要由弱轉強，第三要結合黨友、友黨的支持，第四則是需要一個公正無私、強而有力的領頭羊。

當選後要恢復知識青年黨部，他說，不僅要吸引優秀青年加入，還要防止民進黨入侵校園，另外，他也評批，「太陽花學運之後，有個領頭的學生後來要參選立委，卻被揭露高中時期性騷擾；最近要被罷免的那個，以前在大學教書有沒有跟女學生怎麼樣，他好像說只記得五個而已，忘了確切數字，你想想看如果做老師，師道不尊，這怎麼能選？」

談及黨產問題，吳敦義表示，黨產會違背法律「無罪推定」的原則，台灣是法治國家，不能先認定有罪就沒收，那還需要法律嗎？

吳敦義說，前總統蔣中正、蔣經國父子對台灣貢獻良多，不應該予以抹煞，在他擔任國民黨秘書長時，強化組織、文宣，曾幫助黨在2008年先後打贏立委和總統選舉，未來要重建小組、強化組織，成立志工社團，加強社會公益服務。

吳敦義指出，國家要好一定要有廉能、效率的政府、繁榮均富的經濟及公益和諧的社會，另外還需要兩岸和平穩定發展；年金改革要做，但是不能太狠、太辣、太霸道，軍公教需要尊嚴，不能違背當初政府的承諾，這樣有誰願意從軍保家衛國。

(中時)