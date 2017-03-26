PIKO太郎魅力不減 小朋友嗨唱PPAP

以一首「PPAP」紅遍全球的日本藝人PIKO太郎，今晚首次在台灣舉辦演唱會，吸引900名粉絲朝聖，現場也有許多5到10歲的小朋友，跟著他一起扭動身軀，嗨唱「PPAP」。

日本全球網路發燒的金氏世界紀錄保持人PIKO太郎，首度舉辦海外公演「PPAPPTTW」，今晚在台北狂吸900名粉絲朝聖。

PIKO太郎此行共五人來台，進行三天兩夜的訪台行程，視台灣為福地的PIKO太郎特別把首次海外名稱定為「PPAPPTTW」，除了PT為英文PARTY的意思之外，新增代表台灣的英文字TW。

一開場就以大家熟悉的「PPAP」開場，台下還有小粉絲穿著和PIKO太郎一樣的服裝，跟著他一起又唱又跳。PIKO太郎說，「Hello台灣，好多人喔，還以為只會有5個人」，沒想到現場來了這麼多粉絲，尤其有很多小朋友。

PIKO太郎的一舉一動逗得台下小朋友哈哈大笑，像是他說麥克風的味道有屁味，小朋友聽聞笑得合不攏嘴，「很高興有這麼多小朋友，但是前排的小朋友看到我好像有點害怕，一直抱著媽媽不放」。

PIKO太郎說，他從小就想當偶像明星，「我想像台灣的『飛輪海』、『SpeXial』，但我的長相沒辦法當偶像，所以我就為自己寫了一首偶像歌『甜食全都變成星星吧』」，言詞極度無厘頭又搞笑。

這次來台PIKO太郎也突擊行天宮和台北101大樓，並在官方臉書粉絲團直播，所到之處引起眾多群眾驚呼，今晚他也演唱新歌「I LOVE OJ」、「小雞分類」等歌曲，這次還特別演唱「PPAP」中文版，台下大小粉絲瘋狂尖叫，氣氛超嗨。1060326

(中央社)