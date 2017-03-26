中信兄弟主場開幕 玖壹壹熱唱開球暴投
中信兄弟主場開幕戰今天在台中洲際球場對決統一7-ELEVEn獅，邀請台中出身的嘻哈團體「玖壹壹」表演與開球，成員洋蔥意外暴投，直呼太失禮。
玖壹壹成員健志賽前表示，昨天看到富邦悍將邀請王力宏開球，「覺得投得非常的好，沒有他的100分，有他的50分就夠了」，平常沒投球的洋蔥則說「只要有30分就好」，沒想到卻投出「暴投」，讓他直呼「搞砸了」、「太失禮了」。
賽前中信兄弟安排陳江和、江忠城與洪宸宇擔任玖壹壹的教練，與他們一起練習傳接球。
開球後，健志表示，這是滿特別的經驗，只是沒想到有洋蔥「暴投」的小小插曲。賽前與球員的練習狀況還不錯，沒想到正式上場洋蔥一投出去，健志跟春風就互瞄一眼，「完了」。
健志也笑說，表演與開球時都感受到球迷熱情，不過洋蔥暴投的時候，更是特別有感覺。
玖壹壹除擔任開球嘉賓，也在賽前一連演唱三首歌曲「我是冠軍」、「打鐵」與「再會中港路」，成功炒熱現場氣氛。1060326
(中央社)
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