李宗賢歷經冠軍賽洗禮 不以小球員自視

富邦悍將開季2連勝，9棒李宗賢攻守俱佳，致勝陽春砲、守備抓下關鍵出局數，他賽後說，去年還有「小球員」的感覺，吸收總冠軍賽的經驗後，心態上更成熟。

2014年在台中舉行的U21世界盃，李宗賢是大會的明星隊三壘手，現在他年紀22歲、進職棒的第2年，去年下半季已經展現在三壘防區的價值，被稱為義大犀牛奪冠的關鍵拼圖。

李宗賢的球衣背號22號，跟年紀無關，這個號碼是他與女友生日的組合。李宗賢不只球技貢獻球隊，還有不少粉絲追隨，領隊蔡承儒也說「宗賢穿衣服很潮」。

富邦隊史第2戰，李宗賢在5局下1比1平手的局面，敲出陽春全壘打。下一局面對Lamigo反撲，李宗賢把跑者夾殺在本壘。

前一次打擊吞三振，李宗賢說，第2次上場時，保持擊球確實，教練也提醒「把自己優點展現出來」，能夠敲出全壘打，很開心，「球是自己飛出去的」。

首戰是6棒林威廷敲隊史首轟、滿貫砲，今天是9棒李宗賢敲致勝陽春砲，總教練葉君璋說「從去年到現在，我們後段棒次給球隊很大的幫忙，這兩場也不例外，希望可以維持下去，當然，前面也要打得好啦（笑）」。

葉君璋對李宗賢的高評價不用多說，「宗賢守打都很好，好選手」。葉君璋認為，這場比賽能以1分贏球，守備是關鍵。

李宗賢則說，吸收了去年冠軍賽的經驗，心態上更成熟，原本還有「小球員」的感覺，今年春訓設下目標，希望整季打擊率3成、維持肌力，提供球隊穩定的表現。1060326

(中央社)