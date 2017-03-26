與蔡總統餐敘 南部首長爭取地方建設

總統兼民進黨主席蔡英文今天宴請南部執政縣市首長，聽取地方需求，據指出，首長們聚焦在各自縣市建設需求，雖然2018年台南、高雄地方選舉，黨內競爭激烈，但今未觸及此議題。

蔡總統今天在官邸宴請雲林縣長李進勇、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、台南市長賴清德、高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安；澎湖縣長陳光復則請假。

據與會人士轉述，餐會約進行1個半小時，蔡總統聽取出席的6位縣市首長的意見。

張花冠會後透過幕僚指出，席間她向蔡總統提到，轉型正義要處理的不只是人權的問題，它同時應擴及到人民的生活面向。改善弱勢縣市的境遇、改變城鄉差距，也是轉型正義工程重要的一環。包括財政收支劃分的改變，包括中央對弱勢縣市資源的投入等。

張花冠提到，嘉義縣許多重要建設早在去年五二○、甚至國民黨主政時期起，就已不斷請求中央協助，包括馬稠後產業園區的道路交通建設，布袋港的整建計畫，循環型農業生技園區，故宮南院的整合發展計畫等。

張花冠說，這次中央已定案的前瞻基礎建設計畫中，嘉義縣的提案部分，尚未定案。嘉義提出的建設方案，基本上都是要促進城鄉的平衡發展，透過觀光與產業，提升經濟發展，削減地方居民的生活弱勢感。但這次經費分配，顯然又未能顧及城鄉差距問題，希望蔡總統予以協助，蔡總統則表示將交由行政院再做討論。

陳菊與蔡總統餐敘時，除了感謝蔡總統對於高雄捷運黃線、興達港海洋科技產業專區，與新灣區體感科技園區等建設的支持，讓高雄有機會產業轉型，揮別過去重工業污染的宿命；同時，陳菊也提到，高雄非常歡迎台積電前來投資，市府在環保、水污染、空污排放等方面也積極做好相關準備。

另外，對於台南、高雄2018年選舉，民進黨內已呈現競爭激烈的氛圍，不過，與會人士透露，今天縣市首長與蔡總統的餐敘，並未觸及台南、高雄的選舉議題。1060326

(中央社)