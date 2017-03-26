閃靈大港開唱 粉絲嘶喊歡迎
閃靈樂團今天返回大港開唱舞台，震撼的重金屬搖滾音樂帶出Freddy和貝斯手Shingo☆，歌迷熱力的將一把把的冥紙空拋，粉絲和著音樂擺頭晃腦，大聲嘶喊歡迎久違的閃靈。
「大港開唱」接連兩天在駁二大義倉庫舉行，今天的重頭戲有閃靈樂團，粉絲不畏風寒，湧向港畔就為一睹閃靈。
Freddy當上立委鮮少有機會表演，尤其貝斯手Doris生產後，讓閃靈的演出更顯難度。今天具斯手由日本神級金屬團Sex Machineguns的貝斯手「Shingo☆」加入大港演出，他的風采也令粉絲傾心。
Freddy賣力嘶喊、縱橫舞台，玉碎、暮沉武德殿等多首歌招牌歌曲震撼全場，粉絲擺頭晃腦、抒發憤怒情緒，激情的粉絲不斷的用冥紙傳達對黑色音樂的情感和失落，抒解糾結的心靈鬱悶。
Freddy問候熱情的粉絲「爽嗎」，粉絲尖叫「選總統、選總統」，雞同鴨講的對話，Freddy直說「來亂的嗎？」。他說「你們一邊問我何時出新專輯，卻又一邊要我選總統」，「實在是黑白來!」。
Freddy介紹貝斯手「Shingo☆」並說他有台灣血統的身世故事，還在舞台上揮舞彩虹旗等。
Freddy憤怒、嘶吼的演唱「玉碎」，熱力四射，還激情的脫掉背心，赤裸上身忘情的表演，歌迷唱和著也不斷的將冥紙撒向天際，呼應黑色音樂的曲風。
這一晚，Freddy的魅力再度席捲港都、粉絲為之瘋狂。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。