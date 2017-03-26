閃靈大港開唱 粉絲嘶喊歡迎

閃靈樂團今天返回大港開唱舞台，震撼的重金屬搖滾音樂帶出Freddy和貝斯手Shingo☆，歌迷熱力的將一把把的冥紙空拋，粉絲和著音樂擺頭晃腦，大聲嘶喊歡迎久違的閃靈。

「大港開唱」接連兩天在駁二大義倉庫舉行，今天的重頭戲有閃靈樂團，粉絲不畏風寒，湧向港畔就為一睹閃靈。

Freddy當上立委鮮少有機會表演，尤其貝斯手Doris生產後，讓閃靈的演出更顯難度。今天具斯手由日本神級金屬團Sex Machineguns的貝斯手「Shingo☆」加入大港演出，他的風采也令粉絲傾心。

Freddy賣力嘶喊、縱橫舞台，玉碎、暮沉武德殿等多首歌招牌歌曲震撼全場，粉絲擺頭晃腦、抒發憤怒情緒，激情的粉絲不斷的用冥紙傳達對黑色音樂的情感和失落，抒解糾結的心靈鬱悶。

Freddy問候熱情的粉絲「爽嗎」，粉絲尖叫「選總統、選總統」，雞同鴨講的對話，Freddy直說「來亂的嗎？」。他說「你們一邊問我何時出新專輯，卻又一邊要我選總統」，「實在是黑白來!」。

Freddy介紹貝斯手「Shingo☆」並說他有台灣血統的身世故事，還在舞台上揮舞彩虹旗等。

Freddy憤怒、嘶吼的演唱「玉碎」，熱力四射，還激情的脫掉背心，赤裸上身忘情的表演，歌迷唱和著也不斷的將冥紙撒向天際，呼應黑色音樂的曲風。

這一晚，Freddy的魅力再度席捲港都、粉絲為之瘋狂。1060326

(中央社)